04-05-2021, RtvDrenthe.nl Bron

Man die huis in Tynaarlo binnenreed in juni voor de rechter

Tynaarlo - De 42-jarige Tynaarloër die eind januari met zijn auto een huis aan het Herenven in zijn woonplaats binnenreed, moet volgende maand voor de rechtbank in Assen verschijnen. Dat zegt RtvDrenthe op hun website.