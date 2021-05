04-05-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & Rtvnoord

Scooterbestuurder steekt tijdens het rijden: fietsende jongens lichtgewond (Video)

Groningen - Bij een steekincident op de Bottemaheerd in stadswijk Beijum zijn maandagavond twee jongens lichtgewond geraakt. Een derde jongen kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Zegt Rtvnoord.

De jongens (15 tot 17 jaar oud) fietsten over het fietspad langs de Bottemaheerd, toen een persoon op een deelscooter hen inhaalde. Volgens een politiewoordvoerder werden ze 'in het voorbijgaan vanuit het niets gesneden'.

Behandeld door ambulancepersoneel

Eén jongen (15) raakte lichtgewond en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Een tweede jongen had volgens de politie ook een lichte verwonding, maar hoefde niet te worden behandeld. Wel werd zijn jas vernield. Een derde fietser bleef ongedeerd.

De politie zegt nog geen beeld te hebben van de dader. Maandagavond is al wel een buurtonderzoek gestart, dat dinsdagochtend is hervat. De politie hoopt op getuigenverklaringen of camerabeelden van mensen in de omgeving van de Bottemaheerd.