03-05-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Vrouw uit Winschoten krijgt celstraf voor bezit drugs en medicijnen

Groningen - Een 32-jarige vrouw uit Winschoten moet voor het in het bezit hebben van drugs en illegale medicijnen een celstraf van een maand uitzitten.

De rechter legde haar als ultieme waarschuwing ook een voorwaardelijke celstraf van een half jaar op.





Speed in de vriezer

De agenten kwamen vorig jaar op 31 januari bij de vrouw aan de deur, omdat kort daarvoor GHB vanuit die woning was verkocht. Ze gaf toestemming voor een doorzoeking van haar huis. Ze had 56 XTC-pillen en bijna 70 gram amfetamine (speed) in de vriezer liggen. Ook vonden de agenten zware pijnstillers en antidepressiva. Dit zijn medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn.





GHB-verslaving

Voor de hoeveelheid die bij de vrouw werd aangetroffen is een handelsvergunning nodig. Die had de vrouw niet. Ze verzamelde de medicatie en gebruikte die voor haar GHB-verslaving. Maar dergelijke verzamelingen mogen ook niet, zei de rechter tegen de vrouw.