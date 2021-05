03-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Straf voor dronken rijder voor botsing op aanhanger met wals

Wehe den Hoorn - Een 34-jarige man uit Wehe-den Hoorn moet een werkstraf van vijftig uur uitvoeren, omdat hij op 19 juli vorig jaar met zijn auto op een aanhanger met wals botste en zich daarna uit de voeten maakte. Dat meldt Rtvnoord

De man verkeerde onder invloed van alcohol. De politie trof de zwaar beschadigde auto van de man aan op de N361 bij Adorp. De weg was daar vanwege werkzaamheden afgesloten. De bestuurder was nergens te bekennen. De agenten waren bang dat de bestuurder ernstig gewond was geraakt en begonnen een zoektocht.

Telefoonnummer achterhaald via kenteken

Via het kenteken werd het telefoonnummer van de eigenaar achterhaald. Een eind verderop werd een signaal gepeild van de telefoon.

