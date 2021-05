03-05-2021, Redactie 112Groningen.nl

Grote testunit GGD geopend bij de grens (Update)

Bad Nieuweschans/ Bunde - Vanaf 3 mei staat de grote testlocatie unit bij de grens. Nederlanders mogen alleen Duitsland in met een negatieve coronatest.

De mobiele testunit is bedoeld voor het zogenaamde maatschappelijke verkeer. Het gaat dan om Nederlanders die in Duitsland moeten zijn voor mantelzorg, studie of stage. Of die hun huisarts over de grens hebben.

Mensen, die gaan winkelen of tanken in Duitsland kunnen geen gebruik maken van de mobiele unit. Zij moeten zelf een test doen in een commerciële teststraat. Voor mensen die in Duitsland werken bestaat al langer een testmogelijkheid.

Vorige week

Update 3 mei:



GGD Groningen heeft maandag 3 mei de grote testunit(Labaratorium, testgedeelte en administratie) neer gezet bij de grensovergang Bad Nieuweschans: De kleine unit was tijdelijk omdat de grote vorige week niet leverbaar was. De kleine is nu een kantine voorziening geworden voor medewerkers.