03-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

KNMI geeft code geel af voor zware windstoten

Groningen - Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor aanstaande dinsdagmiddag de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven. Tussen twaalf en zes uur is er kans op zware windstoten.

Ook in de nacht naar dinsdag zijn, langs de westkust van Nederland en het Waddengebied, zware windstoten mogelijk. Daarbij kunnen windsnelheden van 75 tot 90 kilometer per uur voorkomen. Dinsdag overdag is er kans op windstoten tot 80 kilometer per uur tijdens buiten.

In de avond neemt de wind vanuit het zuiden uit af, waarmee ook de kans op windstoten geleidelijk afneemt.

