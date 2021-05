03-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

IC’s in Noord-Nederland liggen vol; acute zorg mogelijk komende week afgeschaald

Groningen - Acute zorg in Noord-Nederland is de komende week niet te garanderen. Dat vertelt Peter van der Voort, UMCG-professor en IC-coördinator voor de noordelijke ziekenhuizen, maandagochtend aan Omrop Fryslân.