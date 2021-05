03-05-2021, Ingezonden item & Grafiek

Mogen we binnenkort weer op vakantie?

Groningen - Sinds Nederland is begonnen met vaccineren, hopen veel mensen dat we snel weer op vakantie mogen. Het lijkt er goed uit te zien.

Als we kijken naar de cijfers die worden gepubliceerd door GGD Groningen zien we veel positieve dingen wat betreft het vaccineren. Elke week stijgt het aantal vaccinaties ten opzichte van de week ervoor en elke weer worden er dus steeds meer Groningers gevaccineerd.

Drie weken geleden lag dit aantal nog op 10.000 per week en dat is nu al gestegen naar 15.000 tot 16.000 vaccinaties per week (zie tabel). We zien een stijgende lijn in het aantal vaccinaties dat elke week wordt geprikt en hierdoor kunnen we positief kijken naar de kans om weer op vakantie te gaan. Er zal steeds meer mogelijk worden en zo dus ook reizen. Weer weg tijdens de zomervakantie

Er wordt veel gepraat over het inzetten van coronapaspoorten of negatieve testuitslagen als bewijs. Op een coronapaspoort staat dat je gevaccineerd bent en voor andere landen is dit genoeg om je weer te verwelkomen als toerist! Ook het ad heeft hier positief nieuws over gegeven. Spanje wil vanaf juni weer mensen binnenlaten die een negatieve PCR test kunnen laten zien of een coronapaspoort hebben.

Je kunt dus in juni al op het strand in Spanje zitten! Weet je niet meer zeker wanneer de zomervakantie valt? Check dan deze blog voor de data.

In Groningen valt de zomervakantie van 10 juli tot en met 22 augustus. Perfect! Als Spanje al vanaf juni weer open gaat voor toeristen, kun je er zeker in de Groningse zomervakantie naar toe. Last-minute vakantie naar de Canarische eilanden Al zin gekregen in op vakantie gaan? Op dit moment is Spanje de beste optie aangezien ze vrij duidelijk zijn in hun beleid.

Met een negatieve PCR test of coronapaspoort kun je daar binnenkort al heen! Wil je graag al snel naar Spanje of wil je er toch nog even over nadenken? Geen probleem, op deze website boek je makkelijk last-minute een vakantie naar de prachtige Canarische eilanden in Spanje en zit je een week later al op het strand.