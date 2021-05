03-05-2021, Annet Vieregge 112Groningen & Marc Zijlstra 112Groningen

`Automobiliste met kids` in sloot na fikse hagelbui

Nieuwolda - Maandagmorgen om 11:50 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een voertuig te water aan de Kerkelaan bij Nieuwolda.

Ter plaatse bleek dat na een fikse hagelbui een automobiliste met haar twee kinderen in een sloot terecht was gekomen. Twee ambulances kwamen ter plaatse om de inzittenden te controleren op eventuele verwondingen, ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Nadat de politie de gegevens had genoteerd kwam berger Fruitema de auto bergen.