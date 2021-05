03-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Telegraaf.nl

Marechaussee ontdekt steeds meer mensensmokkel bij aanmeldcentrum Ter Apel

Ter Apel - De Koninklijke Marechaussee heeft dit jaar al dertig gevallen van mensensmokkel ontdekt in de omgeving van het aanmeldcentrum voor asiel in Ter Apel. Mensensmokkelaars kiezen steeds vaker voor een route met Ter Apel als bestemming. Zegt Rtvnoord.

Het aantal gevallen van mensensmokkel rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is ook vorig jaar flink gestegen, meldt De Telegraaf.

In 2020 verrichtte de grenspolitie 45 aanhoudingen voor mensensmokkel. Dat komt neer op een derde van alle aanhoudingen voor mensensmokkel in Nederland. In totaal werden er in Nederland 123 gevallen van mensensmokkel ontdekt, veertig procent meer dan een jaar eerder (89).

Meer hierover en bron Rtvnoord.nl