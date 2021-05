02-05-2021, Tekst Stichting Brandweer Oldtimers Groningen & foto`s Roelof Dapper

Fotosessie met twee Bellewagens

Winschoten - Op zaterdag 1 mei 2021 is Marc Bakker 's morgens vroeg uit Sappemeer vertrokken in de Austin Bellewagen van de HBVV, de reis ging vandaag naar de SOB in Winschoten.

In Winschoten stond namelijk een gezamelijke fotosessie op het programma, beide Bellewagens zouden worden vereeuwigd voor het nageslacht. Beide Bellewagens zijn na de bevrijding in 1945 door het Engelse leger hier in Nederland achtergelaten om ons in Nederland te helpen met de wederopbouw.

De voertuigen zijn van hetzelfde type maar verschillen toch in diverse details, onder andere de houten banken in de auto van de HBVV zijn compleet blank gelakt terwijl die in de SOB auto donker zijn met blanke regels erop. Eigenlijk teveel om op te noemen die kleine verschillen... het belangrijkste is dat beide voertuigen rijklaar zijn.

