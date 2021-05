02-05-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Basisteam Ommelanden Midden

Bestuurder (27) aangehouden na rijden onder invloed

Groningen - In de nacht van vrijdag 30 april op zaterdag 1 mei hebben agenten van de basisteam Ommelanden Midden een 27-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden.

De agenten zagen haar slingerend in een auto rijden op de N33 en besloten haar staande te houden. Bij de staande houding bleek dat zij een ongeldig verklaard rijbewijs had. Daarnaast wordt de vrouw verdacht van het rijden onder invloed van alcohol én drugs. Daarop besloten de agenten de vrouw te gaan aanhouden. Bij de aanhouding ging de vrouw tevens in verzet en daarom is er ook nog wederspannigheid ten laste gelegd.



