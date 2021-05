02-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Mountainbike-dief op heterdaad betrapt in Groningen

Groningen - De politie heeft zaterdagavond op de Hoornsedijk in Groningen een persoon aangehouden op verdenking van het stelen van mountainbikes. Dat laat de politie weten op haar Instagram-pagina, schrijft oogtv.nl.

Bij de agenten was een aangifte binnengekomen van diefstal. Korte tijd later troffen ze de mountainbike en de persoon aan. De verdachte is daarop aangehouden en het rijwiel is inmiddels terug bij de eigenaar. Op het moment van aanhouding had de verdachte echter ook een andere mountainbike bij zich. Deze fiets staat nog niet als gestolen geregistreerd terwijl de agenten wel vermoeden dat de fiets van diefstal afkomstig is.





Het gaat om een Umit XTR met rode en zwarte kleuren (zie foto onderstaand). Mensen die de mountainbike herkennen, of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.





