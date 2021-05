02-05-2021, Jelte Haumersen 112Groningen & Redactie M. Nuver

Keukenbrand in Roden snel onder controle

Roden - Het was zondagmorgen even schrikken geblazen voor de bewoonster van de Rozenhof in Roden. Tijdens het koken stond opeens het gasfornuis in de brand. E was een gasvlam te zien.