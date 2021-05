01-05-2021, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Gevonden Anti-tankmijn veilig tot ontploffing gebracht (Video)

Groningen - De Anti-tankmijn die eerder zaterdagmiddag werd gevonden in het water nabij de Plantsoenbrug in de stad Groningen is tot ontploffing gebracht.

Het explosief uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden door Gemeentewerker die bezig waren met het schoonmaken van de grachten rondom de binnenstad.

Een medewerker van het Team Explosieven Verkenning, afgekort TEV, van de politie kwam ter plekke om te kijken hoe de situatie was en om het explosief te beoordelen. Rond vier uur vanmiddag werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld die vanuit Soesterberg ter plaatse werden gestuurd.

Om zes uur vanavond arriveerde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie bij het gevonden explosief. Medewerkers van de EOD hebben het explosief veiliggesteld. Het explosief werd hierna meegenomen naar een springlocatie. Op het springterrein aan de Sint-Petersburgweg in Groningen werd het explosief vervolgens ingegraven en veilig tot ontploffing gebracht.

De ontploffing vond om exact 19:43 uur plaats. Volgens de fotograven ter plekke was er een doffe knal te horen bij de ontploffing. Nadat het explosief tot ontploffing was gebracht hebben de medewerkers van de EOD de 'put' geïnspecteerd. Het explosief bleek op een goede manier te zijn ontploft.

