01-05-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vermoedelijk Anti-tankmijn gevonden in Groningse gracht (Video)

Groningen - Zaterdagmiddag is er aan de Wilhelminakade, nabij de Plantsoenbrug, in de stad Groningen een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Het gaat hierbij vermoedelijk om een Anti-tankmijn. Het explosief werd gevonden tijdens schoonmaakwerkzaamheden in de gracht. De Gemeente was met hun boot bezig fietsen en andere rommel uit de Groningse grachten te vissen, totdat er ineens een vreemd voorwerp mee omhoog kwam.

Gemeentewerkers vertrouwden het zaakje niet en schakelden de politie in. Een medewerker van het Team Explosieven Verkenning, afgekort TEV, van de politie kwam ter plekke om te kijken hoe de situatie was en om het explosief te beoordelen. Hierna werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld die vanuit Soesterberg ter plaatse werden gestuurd.

Een deel van de kade langs de Wilhelminakade en bij de Plantsoenbrug is afgesloten in verband met de veiligheid. De EOD zal naar verwachting rond zes uur vanavond arriveren.



Wordt vervolg...