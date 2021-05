01-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Kabinet: Nieuwe versoepelingen uitgesteld; sportscholen langer dicht

Landelijk - Nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen worden voorlopig uitgesteld. Dat heeft het demissionaire kabinet zaterdagochtend laten weten.

Volgens het openingsplan zou op 11 mei een tweede stap genomen gaan worden. In een verklaring laat het kabinet weten dat men ziet dat de cijfers over de piek heen raken, maar ook dat de daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap verantwoord te kunnen zetten. Zo is de druk op de Intensive Care’s en de bezetting van de ziekenhuizen nog te hoog.

In de tweede stap zou er vooral ruimte komen voor de binnen- en buitensport en zouden ook dierentuinen en attractieparken weer open mogen. Deze versoepeling schuift minimaal een week door. Het kabinet komt dit weekend ook niet bij elkaar voor een Catshuis-overleg.