30-04-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brandweer blust brandje bij oude fabriek in Winschoten

Winschoten - Vrijdagavond werd de brandweer van Winschoten rond vijf over negen gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Hortensiastraat in Winschoten. Al vrij snel werd er ter assistentie een hoogwerker opgeroepen.

Bij aankomst van de brandweer bleek er een kleine brand te woedden in een leegstaande oude fabriek/loods. Brandweerlieden begonnen meteen met het blussen van de brand. De opgeroepen hoogwerker hoefde niet ingezet te worden. Nadat de brand was geblust kon de brandweer weer inpakken en retour naar de kazerne. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.