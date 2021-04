30-04-2021, 112Groningen.nl & Instagram: wijkagent_mark_hoogezand

Conciërge vindt nep vuurwapen op middelbare school in Hoogezand

Hoogezand - Een conciërge van het Aletta Jacobs in Hoogezand trof op de laatste lesdag van de eindexamenkandidaten een verboden balletjespistool aan, zo meldt een wijkagent van Hoogezand op Instagram.





Verschil nagenoeg niet te zien

“Men kan het verschil met een echt vuurwapen nagenoeg niet zien. Dat geldt ook voor ons. Mochten wij dit aantreffen bij iemand op straat, dan is de kans zeer aannemelijk dat wij het behandelen als een echt vuurwapen. Met alle gevolgen van dien. Dan zouden er door ons echte vuurwapens op je gericht kunnen worden. Begin er niet aan. Schaf het niet aan, hou het in huis of beter nog vernietig het.”





De onderstaande Instagram bericht is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.

Een leerling had het balletjespistool meegenomen naar school in het kader van de laatste lesdag. Op school vroeg de leerling aan de conciërge of dit wel mocht. De conciërge nam contact op met de wijkagent waarna het bleek te gaan om een verboden balletjespistool. Het is verboden omdat het lijkt op een echt vuurwapen is, zegt de wijkagent van Hoogezand.