30-04-2021, Marc Dol - 112Groningen

Brand in fietsenhok blijkt mee te vallen

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brandend fietsenhok bij een school aan de Esperantolaan in Stadskanaal.

Ter plaatse bleek in het fietsenhok een stapeltje rommel te branden. De brandweer had het vuur snel gedoofd en kon terugkeren naar de kazerne. Wie achter het brandende afval zit is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.