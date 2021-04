30-04-2021, Wim Henstra - 112Groningen.nl

Auto belandt in de sloot bij N999 tussen Startenhuizen en Zandeweer

Zandeweer - Vrijdagavond omstreeks 18:10 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen van een ongeval op de N999 tussen Starthuizen en Zandeweer. Toen de hulpdiensten arriveerden bleek er een auto in de sloot te zijn belandt.

De bestuurder van de auto raakte bij het ongeval niet gewond en is door een omstander naar huis gebracht. Het is onbekend waardoor de auto in de sloot terecht kwam.



De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een berger zal ter plaatse komen om het voertuig uit de sloot te gaan halen. Vanwege het ongeval was één rijstrook afgesloten voor het verkeer.