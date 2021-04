30-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

UMCG schrapt tientallen operaties door hoog aantal coronapatiënten op IC

Groningen - In het UMCG worden de komende weken tientallen geplande operaties geschrapt vanwege de drukte op de spoedeisende zorg door het coronavirus.

Er is de komende weken waarschijnlijk te weinig plek op de Intensive Care van het ziekenhuis om patiënten, waarvoor een IC-bed nodig is na een operatie, ook daadwerkelijk te opereren.





Het gaat daarbij om operaties die eigenlijk binnen zes weken uitgevoerd moeten worden. Daarbij valt te denken aan operaties bij verschillende kankersoorten en bij hartpatiënten.





Met het uitstel wil het ziekenhuis voorkomen dat andere operaties, waarbij sprake is van ‘acuut levensbedreigende situaties’, ook uitgesteld moeten gaan worden in de komende weken. Van deze ‘code zwart’ is nu nog geen sprake, maar komt nu wel hard dichterbij.

Dat liet het ziekenhuis vrijdagmiddag weten aan verschillende media , meldt oogtv.nl.