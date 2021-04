30-04-2021, Facebook Politie Groningen foto

Bloemetje van politie voor oplettende getuige ‘babbeltruc’-zaak in Stad

Groningen - De politie in Groningen heeft vrijdagmiddag een bos bloemen bezorgd bij een oplettende getuige, die ervoor heeft gezorgd dat een 21-jarige man uit de Stad kon worden aangehouden.

Deze man is betrokken bij een babbeltruc, waardoor een 83-jarige vrouw uit De Wijert werd beroofd van haar pinpas. De aanhouding vond afgelopen donderdag plaats.

Dankzij de getuige kon de verdachte worden aanhouden. “Zonder deze hulp hadden we de verdachte niet zo snel kunnen aanhouden”, aldus de politie. Zegt Oogtv.

Naar de tweede verdachte wordt nog steeds gezocht. Ook onderzoekt de politie of het duo in verband gebracht kan worden met andere babbeltrucs, die in de afgelopen weken plaatsvonden in De Wijert, Hoornse Meer en Helpman.