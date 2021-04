30-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Aantal opnames coronapatiënten in Groningen blijft stijgen

Groningen - Het aantal opgenomen coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen week opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.