Het gaat voor zover bekend om zeker 36 auto's(update 50) waarvan één of meerdere banden lek zijn gestoken. De politie zag vernielde auto's op de Prunuslaan, Berkenlaan, Goudenregenlaan en de Seringenlaan. Toen zij ter plaatse kwamen troffen wij bij één van de voertuigen een man aan die voldeed aan het signalement die zij kregen van de melder. Zij hebben de verdachte, een 58-jarige man uit de gemeente Pekela, aangehouden terzake vernieling.

www.politie.nl Het is mogelijk dat er nog meer voertuigen in de buurt zijn vernield. Als uw auto vernield is kunt u via de websiteaangifte doen.

Als er iemand camerabeelden in de eerdergenoemde straten heeft of heeft u vragen, kunt u contact opnemen met ons via het telefoonnummer 0900-8844.

(Procesnummer 2021110912)