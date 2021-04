29-04-2021, Julian Spa 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Schoorsteenbrand in Ter Apel snel onder controle

Ter Apel - Een melding donderdagavond om 22:00 uur van een schoorsteenbrand aan de Molen A laan in Ter Apel.

Brandweer Ter Apel rukte daarop uit. Ter plaatse ging de hoogwerker die ter assistentie kwam van brandweer Stadskanaal omhoog, de brandweer heeft toen het schoorsteenkanaal vakkundig geveegd.

Let op: Nazorg na een schoorsteenbrand belangrijk



Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, die aanzienlijke schade aan woningen toebrengen. Wanneer u de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar laten vegen voldoende.