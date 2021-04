29-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Archief 112Groningen

Taakstraf en rijontzegging voor dronken automobilist die op rotonde botste

Farmsum - Een 51-jarige man uit Delfzijl is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De man botste op 1 oktober 2019 met zijn auto op een rotonde bij Oosterwierum. Meldt Rtvnoord donderdagavond.

Hij was onder invloed van alcohol. Een passagier raakte daarbij ernstig gewond. De man reed na een middag klussen met twee passagiers over de N991. Bij Farmsum naderde hij een rotonde, met daarop een metershoog kunstwerk. Hij reed rechtdoor de rotonde op en botste via het schrikhek tegen het kunstwerk.

Een van de passagiers liep kneuzingen in het gezicht en een gescheurde en gekneusde nekwervel op. De bestuurder zei dat hij een black-out had gehad. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen technische mankementen waren aan de auto.

Bron en meer op Rtvnoord.nl