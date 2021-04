29-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & 112Groningen foto & Youtube

Tien maanden cel en tbs voor neersteken GGZ-verpleegkundige

Groningen - Voor poging tot moord op een verpleegkundige van een GGZ-kliniek in Groningen is een 43-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot tien maanden cel en tbs met voorwaarden. Meldt Rtvnoord.nl

Hij stak op 14 juli vorig jaar het slachtoffer met een mes in zijn gezicht, schouder en nek. De Kanaalster had een dag voor de moordpoging al geroepen dat 'iemand naar de hemel zou gaan', omdat hij het niet eens was met de wijziging in zijn medicatie. Vanwege zijn slordige omgang met medicijnen kreeg hij die voortaan per injectie toegediend.

