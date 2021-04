29-04-2021, OM.nl

OM eist 21 maanden cel en jeugd-tbs tegen moordverdachte schoolplein, 3 juni uitspraak

Groningen - Twee verdachten stonden maandag 26 april en donderdag 29 april terecht voor de rechtbank Groningen vanwege een dodelijke steekpartij 3 september 2020 op het speelplein van een basisschool in Groningen.

Een derde verdachte in deze zaak staat binnenkort terecht. Het slachtoffer (19) had op het schoolplein afgesproken met een meisje, één van de drie verdachten. Wat het slachtoffer niet wist, was dat zij hem in de val lokte. Met de overige twee medeverdachten – jongens van 17 jaar en 18 jaar oud – had zij namelijk afgesproken dat het slachtoffer zou worden mishandeld.

Jas ‘rippen’

Volgens de officier van justitie ging de 17-jarige verdachte alleen maar mee op de fatale avond, omdat hij het had gemunt op de dure jas van het slachtoffer. Die wilde hij ‘rippen’, maar omdat er uiteindelijk messteken in de jas zaten, had hij er vanaf gezien.

Wegens poging tot diefstal met geweld eist de officier tegen de 17-jarige verdachte jeugddetentie voor de duur van 57 dagen met aftrek van de tijd in voorlopige hechtenis en daarbij voorwaardelijk jeugd-TBS, met een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden, zoals behandelverplichting, verplicht meewerken aan verslavingshulpverlening, verbod op gebruik van verdovende middelen en plaatsing in een instelling voor begeleid wonen. Deskundigen constateren gedragsstoornissen bij de 17-jarige verdachte.

Gestoken in de buik

“De 17-jarige verdachte was wel meegegaan naar de ontmoeting met het slachtoffer, wist ook wel dat het slachtoffer een klap zou gaan krijgen van de medeverdachte, maar wist niet dat de medeverdachte een mes bij zich had. Het steken kwam voor hem onverwacht. Hij heeft het wel gezien, heeft het slachtoffer ook naar de grond zien gaan, maar is toch met de andere twee weggerend en heeft niet meer naar het slachtoffer omgekeken. Ook geen hulp ingeschakeld”, aldus de officier.

Het slachtoffer is gestoken in de buik – waardoor de lever en meerdere grote bloedvaten werden geperforeerd – en in de hals door de 18-jarige medeverdachte, aldus de officier ter zitting.

Weggerend na steken

Voorafgaand aan de fatale ontmoeting op het schoolpleintje hadden de verdachten afgesproken dat zij het slachtoffer zouden mishandelen. De achttienjarige jongen – die dus op een later tijdstip terecht moet staan – was de vaste relatie van het meisje. Hij wilde het slachtoffer mishandelen vanwege zijn interesse in zijn meisje.

Het trio vertrok gezamenlijk iets na elf uur ’s avonds naar het schoolpleintje, op twee scooters. “Eenmaal aangekomen op de afgesproken locatie hebben ze hun scooters uit het zicht geparkeerd en is het 18-jarige meisje eerst alleen vooruitgegaan om het slachtoffer niet te alarmeren. Dit hadden ze vooraf zo besproken. Nadat zij contact had gemaakt met het slachtoffer zijn de twee medeverdachten naar hen toe gelopen. Daarmee hebben ze het slachtoffer, die niet op hen zal hebben gerekend, overrompeld. De 17-jarige verdachte heeft, met zijn aanwezigheid, de dreiging die van de situatie uitging, vergroot. Vervolgens heeft de 18-jarige het slachtoffer direct gestoken en daarna zijn ze alle drie meteen weer weggerend”, aldus de officier. Geen van de drie bekommerde zich om het lot van het slachtoffer. Geen van hen belde een ambulance.

Uitgelokt

Volgens de officier heeft het meisje het geweld uitgelokt. Zij liet haar vriendje –de achttienjarige medeverdachte – geloven dat het slachtoffer haar stalkte, terwijl uit hun berichtenverkeer blijkt dat daar helemaal geen sprake van was.

Volgens gedragsdeskundigen is ook het 18-jarige meisje verminderd toerekeningsvatbaar. Wegens medeplegen van moord eist de officier tegen haar jeugddetentie van 21 maanden, met aftrek voorarrest, én onvoorwaardelijke jeugd-TBS.

Rapscene en messenbezit

De officier zegt geschrokken te zijn van het gemak waarmee jongeren zich bewapenen met messen: “Naast de specifieke context van deze zaak speelt er ook nog een breder actueel maatschappelijk probleem doorheen. En dat is het gemak waarmee jongeren, ook onze drie verdachten, zich tegenwoordig lijken te bewapenen met een mes en dat mes ook gebruiken. Waar ze dan vervolgens een bepaald soort status aan lijken te ontlenen. Al dan niet aangejaagd door de drillrapscene. We vangen er hier ook een glimp van op in een tapgesprek een verdachte en een vriend waarin zij samen rappen over het doodsteken van het slachtoffer. Op een manier die op z’n zachtst gezegd niet bepaald respectvol genoemd kan worden.”

De officier: “En in de telefoon van de 17-jarige verdachte is een notitie aangetroffen van 19 juli 2020 waarin wordt gesproken over doodsteken. Een letterlijke passage luidt: “Steek je in je lever. Je kan niet meer leven. Dood over een paar weken.” Ik hou het maar op een wrang toeval dat de 17-jarige een rap heeft geschreven over iets wat 1,5 maand later daadwerkelijk is gebeurd. Maar het geeft wel griezelig goed aan hoe dicht voor de jeugd de rap en de werkelijkheid bij elkaar liggen.”

Uitspraak: 3 juni om 13:00 uur.