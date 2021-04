29-04-2021, Dvhn.nl (Bron)

Auto tegen boom bij Noordwolde

Noordwolde - Op de Plattenburg bij Noordwolde in Groningen is donderdagavond een automobilist tegen een boom gebotst. Dat meldt Dvhn.

De bestuurder werd verderop bij een woning opgevangen en nagekeken door ambulancepersoneel.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of de bestuurder naar het ziekenhuis is gebracht. De auto raakte fors beschadigd.

Tekst en een foto zie Dvhn