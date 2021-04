30-04-2021, Redactie 112Groningen.nl & Michel Eising & Martin Nuver

Storing oostersluis brug in Groningen verholpen (Update)

Groningen - Sinds donderdagmorgen is één van de twee bruggen bij de Oostersluis in Groningen in storing.

Hierdoor is er vertraging voor het verkeer op het moment dat boten de sluis in en uit varen. Monteurs zijn ter plaatse om ook het andere brugdek weer dicht te krijgen en de storing die het oponthoud heeft veroorzaakt, te verhelpen. Medewerkers van de gemeente plaatsten hekken rond de kapotte brug, om zo gevaarlijke situaties te voorkomen. Er is soms een file doordat alleen brug twee werkt. Update: De oorzaak van de storing in brug 1 is nog niet bekend, men is ermee bezig. Update 19:15 uur:

Monteurs hebben vrijdagmiddag de oorzaak van de storing gevonden. Ze hebben storing inmiddels verholpen en daarmee is de brug weer in bedrijf. Rtvnoord