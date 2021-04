29-04-2021, Redactie 112Groningen.nl & Michel Eising & Martin Nuver

Oostersluis brug in storing; vertraging voor fietsers en automobilisten (Video)

Groningen - Sinds donderdagmorgen is één van de twee bruggen bij de Oostersluis in Groningen in storing.

Hierdoor is er vertraging voor het verkeer op het moment dat boten de sluis in en uit varen. Een monteur is ter plaatse om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. De oorzaak is onduidelijk.