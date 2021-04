29-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Verdachte (21) van babbeltruc bij 83-jarige vrouw uit De Wijert aangehouden

Groningen - De politie heeft woensdagavond een 21-jarige man uit de Stad aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal van een pinpas.

Deze werd afgelopen dinsdag buitgemaakt bij een 83-jarige dame uit De Wijert, door middel van een babbeltruc.

De politie achterhaalde wie met de gestolen pinpas geld opnam bij een automaat in de Stad. Van dezelfde persoon werd een kenteken achterhaald van een voertuig. De politie trof dit voertuig vervolgens aan, waarop de verdachte kon worden ingerekend.

De bewoonster van een huis in De Wijert kreeg dinsdagavond bezoek van twee jongens. Zij vertelden haar dat ze bezig waren met een studieproject voor eenzame ouderen, en werden door haar binnengelaten. De bewoonster kon vervolgens voor een klein bedrag een cadeaubon kopen. Ze moest haar pinpas op een telefoon of tablet leggen en haar pincode invoeren. De jongens namen daarop bij hun vertrek stiekem zowel de pinpas als de cadeaubon mee.

Naar de tweede verdachte wordt nog steeds gezocht. Ook onderzoekt de politie of het duo in verband gebracht kan worden met andere babbeltrucs, die in de afgelopen weken plaatsvonden in De Wijert, Hoornse Meer en Helpman.