29-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Verdachte schoolpleinmoord Lewenborg in quarantaine: zaak uitgesteld

Groningen - Sven O. (18), die donderdag voor de rechtbank in Groningen zou staan voor het doodsteken van Stadjer Chris Kalfsbeek in Lewenborg, zit in quarantaine. Daarom is zijn zaak opgeschort. Dat zegt Rtvnoord.nl.

Dat werd donderdag vlak voor aanvang van de zitting bekend gemaakt. De zaak is verplaatst naar 17 mei. O. wordt verdacht van moord. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie in de nacht van 3 op 4 september de 19-jarige Chris Kalfsbeek neergestoken op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in Lewenborg. Besmette medewerker in jeugdgevangenis O. zit in een jeugdgevangenis in Breda, waar een medewerker besmet is met het coronavirus. De verdachte moet daarom in quarantaine. In een jeugdgevangenis werken veel verschillende mensen, wat de kans op besmetting groter maakt. Daarnaast moeten jongeren in de gevangenis naar school, waardoor ze enige bewegingsvrijheid hebben. Ook dat is een risicofactor om corona op te lopen. Tekst en bron en meer op Rtvnoord Archief