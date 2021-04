29-04-2021, Redactie 112Groningen.nl

Testunit GGD Groningen geopend bij de grens

Bad Nieuweschans/ Bunde - Vanaf vandaadonderdag 29 april kunnen Nederlanders, die naar Duitsland moeten vanwege ‘maatschappelijk verkeer’ zich op corona laten testen aan de grens bij Bad Nieuweschans. GGD Groningen heeft hiervoor als pilot een mobiele testunit ingericht.

Nederlanders mogen alleen Duitsland in met een negatieve coronatest. De mobiele testunit is bedoeld voor het zogenaamde maatschappelijke verkeer. Het gaat dan om Nederlanders die in Duitsland moeten zijn voor mantelzorg, studie of stage. Of die hun huisarts over de grens hebben.

Mensen, die gaan winkelen of tanken in Duitsland kunnen geen gebruik maken van de mobiele unit. Zij moeten zelf een test doen in een commerciële teststraat. Voor mensen die in Duitsland werken bestaat al langer een testmogelijkheid.

