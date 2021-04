28-04-2021, Oogtv.nl (Bron) & 112Groningen

Brand op balkon laat brandweer in actie komen

Groningen - Op het balkon van een woning aan de Nieuwe Boteringestraat heeft woensdagavond enige tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 21.50 uur binnen waarop in eerste instantie een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Korte tijd later werd ook een tweede bluswagen opgeroepen. “Dit hebben we uit voorzorg gedaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer.

“Op basis van de informatie leek het ons verstandig om een extra auto te sturen.” Bij aankomst viel het echter mee. “Het betrof een brand op het balkon. Politieagenten hebben een eerste bluspoging ondernomen, wij hebben de brand geblust met een schuimblusser.”

Wat er in de brand heeft gestaan is onbekend. De Nieuwe Boteringestraat was vanwege de inzet van de hulpdiensten enige tijd afgesloten.