28-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD: “Aantal besmettingen nam in afgelopen week toe, wel onder landelijk gemiddelde”

Groningen - Het aantal besmettingen in de provincie Groningen is in de afgelopen week licht toegenomen. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

Sinds het begin van de coronauitbraak in ons land zijn er in de provincie Groningen 33.537 personen positief getest. “Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 1.203 besmettingen bijgekomen”, schrijft de GGD. “Dat is een lichte toename ten opzichte van de week ervoor".





De besmettingsgraad ligt in Groningen op 206 gevallen per 100.000 inwoners. Dit is ruim onder het landelijk gemiddelde dat op 325 per 100.00 inwoners staat. Desondanks is het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 58 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners nog steeds ‘zeer ernstig’.









15.000 vaccinaties

In de afgelopen week zijn er in de verschillende vaccinatielocaties in de provincie 15.318 vaccinaties gezet. In totaal zijn er nu 105.467 prikken gezet. “Dit zijn zowel eerste als tweede prikken. Sinds deze week kan iedereen geboren in en voor 1955 of in 1961 een afspraak maken om gevaccineerd te worden.”









Meer besmettingen in leeftijdscategorie 20-29 jaar

De leeftijdsverdeling van personen bij wie een besmetting is geconstateerd is in de afgelopen week iets verschoven. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar lag de besmettingsgraad op 12%. In de groep 15 tot 19 jaar op 12% en in de categorie 20 tot 29 jaar op 23%, waar dit vorige week nog 20% was. In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar lag de besmettingsgraad op 45% en in de groep ouder dan 65 jaar op 9%.









Meeste besmettingen in thuissituaties

Uit het contactonderzoek van de GGD blijkt dat men in 56% van de nieuwe besmettingsgevallen een vermoedelijke bron heeft weten te achterhalen. Daaruit blijkt dat 59% van de nieuwe besmettingen in de afgelopen week in de thuissituatie plaatsvond, 25% bij bezoek in de thuissituatie, 12% op het werk, 3% in een zorginstelling en 5% op school of kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen; de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”









Ontwikkeling

Het aantal coronabesmettingen in Groningen is in de afgelopen week toegenomen. De meeste nieuwe besmettingen werden gevonden in de gemeente Pekela met 435 besmettingen per 100.000 inwoners. In Westerwolde gaat het om 288, Stadskanaal 268, Oldambt 254 en Het Hogeland 241.





Het besmettingsniveau in de gemeente Groningen is in de afgelopen week gestegen naar 190 per 100.000 inwoners en ligt hiermee net iets onder het gemiddelde van de regio dat op 206 per 100.000 inwoners staat. In de afgelopen week werden er vier sterfgevallen geregistreerd van mensen die eerder positief getest waren op het coronavirus. Het totale aantal overlijdens in de provincie komt daarmee op 239.









Meer coronatesten afgenomen

Op de verschillende GGD-testlocaties werden in de afgelopen week 17.184 personen getest op het coronavirus. Van hen ontvingen 1.100 een positief testresultaat. Dat is ongeveer 6,4%. Het aantal afgenomen testen is in vergelijking met de week ervoor licht toegenomen, toen het om 16.634 testen ging. Landelijk wordt er de afgelopen week een stabilisatie gezien in het aantal afgenomen testen.

Met dank aan OOGTV.nl