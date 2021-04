28-04-2021, Persbericht Ggd Groningen

GGD Groningen opent vaccinatielocatie in Hoogezand

Hoogezand - Op maandag 10 mei 2021 opent GGD Groningen een nieuwe vaccinatielocatie in Hoogezand. De afgelopen weken zijn meerdere vaccinatielocaties ingericht voor de grootschalige inenting tegen het coronavirus in de provincie Groningen.

Zo vaccineert GGD Groningen in het MartiniPlaza en Kardinge in Groningen, in Veendam, Zuidhorn, Appingedam en in Scheemda.

Locatie Hoogezand

In Hoogezand wordt sporthal De Kalckwijk (Nieuweweg 8) ingericht als vaccinatielocatie. De bezoekers gaan lopend naar binnen, waar de vaccinatie met het vaccin Pfizer/BioNTech in 1 van de 12 kamers plaatsvindt. Via een aparte uitgang verlaat men de vaccinatielocatie. Bezoekers die met de auto komen kunnen gratis parkeren. Van de 12 aanwezige prikkamers worden er eerst 6 in gebruik genomen.

Aantal vaccinaties

Provincie-breed zet GGD Groningen momenteel ca. 2.500 prikken per dag. Met deze priklocatie in Hoogezand erbij komen er minimaal 500 vaccinaties per dag bij.

GGD Groningen kan in Hoogezand zo nodig opschalen naar 1.250 te zetten vaccinaties per dag. Het aantal te zetten vaccinaties is geheel afhankelijk van de leveringen die GGD Groningen krijgt. Naar verwachting gaat GGD Groningen de komende weken verder opschalen. In de planning staan nog de opening van priklocaties in Warffum en Stadkanaal in de loop van mei.