28-04-2021

Ongeval bij De Punt, 1 persoon aangehouden

De Punt - Woensdagmiddag omstreeks kwart over twee werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval aan de Burgermeester J.G. Legroweg bij De Punt.

Bij aankomst bleek er een ongeluk te zijn gebeurd tussen twee auto’s. Een van de bestuurders raakte hierbij lichtgewond. Ook moesten beide bestuurders blazen, dat is een standaard procedure bij elk ongeval. Bij de voorste auto blies de bestuurder positief bij de alcoholtest. Zij is aangehouden en zal op het politie bureau een vervolg test moeten doen aan de adem analyse, dan wordt bekend hoeveel promille ze eventueel genuttigd had. Ook mocht ze geen eten/drinken consumeren vanwege een drugstest, hiervan is nog geen uitslag bekend.



De bestuurder van achterste voertuig had last van zijn knie maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Mogelijk volgt aan het einde van de middag een update over deze zaak.

