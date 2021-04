28-04-2021, Joey Lameris 112Groningen

Auto botst met scootmobiel in Hoogkerk

Hoogkerk - Bij De Sanstraat in Hoogkerk zijn woensdagmiddag een scootmobiel en een automobilist met elkaar in botsing gekomen.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks tien over twaalf. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer. Een automobilist reed met zijn auto achteruit uit een parkeervak en zag daarbij een scootmobiel over het hoofd. De vrouw die op de scootmobiel reed kwam, ondanks de zachte aanraking, hard ten val.



De vrouw werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op haar verwondingen. De politie maakte rapport op van het ongeval.