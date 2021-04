28-04-2021, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver

Misdrijf: Politie in Ten Boer op zoek naar twee mannen (Video)

Ten Boer - De politie is in Ten Boer op zoek naar twee mannen die verdacht worden van het plegen van een misdrijf. Om de verdachten op te sporen is een Burgernetactie opgestart.

De actie werd rond 23.40 uur begonnen. Burgernetdeelnemers in Ten Boer en omgeving wordt gevraagd uit te kijken naar twee blanke mannen die rond de 30 jaar oud zijn. Zij houden zich naar alle waarschijnlijkheid op in de omgeving van de Rietzoom in het Groningse dorp. Mensen die de afgelopen uren iets gezien hebben, of andere belangrijke informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen op alarmnummer 112. Zegt Oogtv.nl Bronnen melden dat er eerder in de avond een achtervolging heeft plaatsgevonden. De achtervolging eindigde op de Kaakheemlaan. De politie doet in deze straat onderzoek bij een auto. Verdere details ontbreken nog. Mogelijk al 1 aanhouding. Woensdag meer info hierover