27-04-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Forse buitenbrand bij Wildervank

Wildervank - De brandweer van Veendam werd dinsdagavond rond half negen met spoed gealarmeerd voor een berm-/bosschage brand aan de Greidoek bij Wildervank. Bij aankomst bleek een groot stuk braakliggend terrein achter een voetbalclub in de brand te staan.

Verschillende brandweerlieden zijn meteen begonnen met het doven van de brand. Dit deden ze met behulp van een vuurzwepen en het blussen met water. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Na enige tijd had de brandweer de brand onder controle. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.