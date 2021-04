27-04-2021, Melarno Kraan & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brandweer blust brand bij tuinafscheiding in Nieuw Scheemda

Nieuw Scheemda - Dinsdagavond omstreeks vijf voor half acht werd de brandweer opgeroepen voor een brand agrarisch aan de Rechtewalsterweg bij Nieuw Scheemda.

Ter plaatse gekomen bleek er achter een boerderij bij een tuinafscheiding brand te zijn uitgebroken. Daar kwam veel rook bij vrij. Brandweerlieden zijn gelijk begonnen met het blussen van de brand en konden daarmee uitbreiding voorkomen. Na enige tijd blussen was de brand onder controle. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.