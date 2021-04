In het begin van de middag leek de drukte nog beheersbaar maar om 15.30 uur werd het te druk . “We wilden voorkomen om in een ‘code rood-situatie’ terecht te komen”, vertelt woordvoerder Natascha van ’t Hooft. “In eerste instantie hebben we de situatie aangekeken maar we zagen dat het gewoon te druk werd en dat de groepen mensen te groot werden. We hebben daarop besloten om in te grijpen. We vonden dat ook het juiste moment omdat we in de veronderstelling waren dat als we dit later in de middag zouden doen, het moeilijker zou worden om mensen aan te spreken.”