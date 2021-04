27-04-2021, Raymond Meter 112Groningen.nl

Containerbrand snel en vakkundig geblust

Groningen - Op de Kruissingel in het Noorderplantsoen in de stad Groningen stond Koningsdag rond 16:50 uur een container in de brand. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde.

De brandweer heeft de brand snel geblust en de brand trok veel bekijks van de nog aanwezige mensen in het Plantsoen. Vaak worden er bbq`s in gegooid die nog smeulen.