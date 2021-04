27-04-2021, Niels Holterman & Jelte Haumersen 112Groningen & Redactie M. Nuver & Youtube Ditisroden.nl & Rtvnoord tekst

Scootmobiel vliegt op de kop de sloot in (Video)

Roden - Een bestuurder van een scootmobiel is Koningsdag gewond geraakt bij een ongeval aan de Kaatsweg in Roderesch.

Het slachtoffer belandde door nog onbekende oorzaak naast het fietspad in de berm en vervolgens in de sloot. Hulpverleners hebben de eigenaar van de scootmobiel uit de sloot gehaald. Dat meldt Rtvnoord.nl. Die is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De scootmobiel raakte zwaar beschadigd. Rtv Noord