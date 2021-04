27-04-2021, Oogtv.nl (Bron) & Michael Huising & Joey Lameris

Gemeente: `Het is te druk in het Noorderplantsoen`(Video)

Groningen - De gemeente Groningen roept Stadjers en andere bezoekers aan de Stad op ‘Koningsmiddag’ op om niet meer naar het Noorderplantsoen te komen.

Volgens de politie en boa’s is het te druk in het park.

De drukte in het park nam dinsdagmiddag snel toe. Rond 14.00 leek de situatie nog beheersbaar, maar anderhalf uur later besloten de gemeente en de politie toch in te grijpen.

Een dertigtal politieagenten en boa’s van de gemeente begonnen rond 15.45 uur met het ‘leegvegen’ van het park. Veel mensen mochten blijven zitten, maar een groot gedeelte koos ervoor om een andere plek in de Stad op te zoeken. Aldus Oogtv.nl.

112Haren

Dvhn

Rtvnoord