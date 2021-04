27-04-2021, Julian Spa 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Dakbrand Ruitenkamp Ter Apel snel onder controle

Ter Apel - Aan de Ruitenkamp in Ter Apel is Koningsdag om 13:30 uur brand uitgebroken in-en onder een dak van een woning. De toedracht is niet bekend.

De tankauto van brandweer Ter Aprl en een hoogwerker van Stadskanaal kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Het dakleer werd verwijderd om goed bij de brandhaard te komen.