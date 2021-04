27-04-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Jordi Haverdings & Redactie Martin Nuver

Appartementencomplex Winschoten ontruimd vanwege een gaslucht

Winschoten - Een appartementencomplex aan de Vissersdijk in Winschoten is Koningsdag even na 12:00 uur korte tijd ontruimd, bewoners roken namelijk een gaslucht.