27-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Man (55) krijgt taakstraf voor aanrijding met ernstig beenletsel op Nassauplein

Groningen - Een 55-jarige man moet een werkstraf van 50 uur uitvoeren, omdat de rechtbank vindt dat hij op 11 januari vorig jaar beter op had moeten letten in het verkeer.

De man reed aan het begin van deze zaterdagavond een fietser aan op het Nassauplein in Groningen, waardoor het slachtoffer een open, gecompliceerde breuk aan linker onderbeen opliep.

De man zou druk bezig zijn geweest met zijn navigatiesysteem, waardoor hij de fietser over het hoofd zag. De advocaat van de man betoogde daarop dat er onvoldoende bewijs was om te spreken van aanmerkelijke schuld. De rechter oordeelde echter dat de man het ongeluk niet had kunnen veroorzaken, alleen door een blik op zijn navigatiesysteem.

De rechtbank nam bij de strafoplegging mee dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, omdat dat hij het slachtoffer zijn excuses heeft aangeboden en hem heeft opgezocht in het revalidatiecentrum. Ook is de verdachte niet eerder onherroepelijk veroordeeld. Daarom mag de man zijn rijbewijs houden.